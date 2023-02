“Vietata la Via Crucis”. L’ultimo schiaffo alla Chiesa (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Brasile ha autorizzato navi da guerra iraniane ad attraccare da oggi a Rio La Marina brasiliana ha concesso il permesso al “Makran” e all’“Iris Dena” che arrivano al porto di Rio de Janeiro tra oggi e sabato 4 marzo. L’Amazzonia brasiliana batte il record di deforestazione A febbraio il monitoraggio satellitare dell’Amazzonia ha rilevato 209 km2 di foresta distrutta nella parte brasiliana, un record assoluto nel secondo mese dell’amministrazione di Lula, secondo i dati ufficiali disponibili ad oggi, che coprono appena il periodo sino al 17 febbraio. L’area, pari a più di 29 mila campi da calcio rappresenta già il nuovo record di sempre a febbraio, di 199 km2 nell’intero mese di febbraio 2021. In Nicaragua Ortega vieta anche la Via Crucis La polizia nicaraguense quest’anno ha vietato alla Chiesa cattolica di celebrare le processioni ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 febbraio 2023) Il Brasile ha autorizzato navi da guerra iraniane ad attraccare da oggi a Rio La Marina brasiliana ha concesso il permesso al “Makran” e all’“Iris Dena” che arrivano al porto di Rio de Janeiro tra oggi e sabato 4 marzo. L’Amazzonia brasiliana batte il record di deforestazione A febbraio il monitoraggio satellitare dell’Amazzonia ha rilevato 209 km2 di foresta distrutta nella parte brasiliana, un record assoluto nel secondo mese dell’amministrazione di Lula, secondo i dati ufficiali disponibili ad oggi, che coprono appena il periodo sino al 17 febbraio. L’area, pari a più di 29 mila campi da calcio rappresenta già il nuovo record di sempre a febbraio, di 199 km2 nell’intero mese di febbraio 2021. In Nicaragua Ortega vieta anche la ViaLa polizia nicaraguense quest’anno ha vietatocattolica di celebrare le processioni ...

