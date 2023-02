VIDEO Sofia Goggia-Federica Brignone, che doppietta nella discesa a Crans Montana! Apotesi azzurra in Svizzera (Di domenica 26 febbraio 2023) Una giornata speciale. Sofia Goggia e Federica Brignone, compagne/rivali sulle nevi e felici per quanto ottenuto nella discesa femminile della tappa di Coppa del Mondo di scena a Crans Montana (Svizzera). La campionessa bergamasca ha vinto la prova in terra elvetica, portando a cinque le vittorie stagionali in questa specialità. Un successo molto pesante anche per la conquista della quarta coppa di discesa della carriera da parte dell’azzurra. Goggia ha portato il suo vantaggio ora a 179 punti su Ilka Stuhec quando mancano solo due gare al termine della stagione (Kvitfjell e le finali di Soldeu). Altrettanto significativo quanto fatto da Brignone (seconda), tornata sul podio in ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Una giornata speciale., compagne/rivali sulle nevi e felici per quanto ottenutofemminile della tappa di Coppa del Mondo di scena aMontana (). La campionessa bergamasca ha vinto la prova in terra elvetica, portando a cinque le vittorie stagionali in questa specialità. Un successo molto pesante anche per la conquista della quarta coppa didella carriera da parte dell’ha portato il suo vantaggio ora a 179 punti su Ilka Stuhec quando mancano solo due gare al termine della stagione (Kvitfjell e le finali di Soldeu). Altrettanto significativo quanto fatto da(seconda), tornata sul podio in ...

