VIDEO Sofia Goggia e Federica Brignone prima e seconda a Crans Montana! Le emozioni dell’Inno di Mameli sul podio

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il cielo è azzurro sopraMontana (Svizzera)., compagne/rivali sulle nevi e felici per quanto ottenuto nella discesa femminile della tappa di Coppa del Mondo di scena in terra elvetica. La campionessa bergamasca ha vinto, portando a cinque le vittorie stagionali in questa specialità. Un successo molto pesante anche per la conquista della quarta coppa di discesa della carriera da parte dell’azzurra.ha portato il suo vantaggio ora a 179 punti su Ilka Stuhec quando mancano solo due gare al termine della stagione (Kvitfjell e le finali di Soldeu). Altrettanto significativo quanto fatto da), tornata sulin discesa oltre tre anni dopo l’ultima volta ...