VIDEO Simone Deromedis campione del mondo di skicross: riviviamo la finale storica dell’azzurro (Di domenica 26 febbraio 2023) Una finale fantastica, storica per l’Italia nello skicross. A Bakuriani Simone Deromedis scrive una pagina storica dello sport azzurro, trionfando meritatamente sulla neve della Georgia, e diventando campione del mondo in freestyle. Una gara quasi perfetta quella di Deromedis, che dopo una partenza così e così, ultimo al primo salto, ha trovato le linee giuste nel tratto centrale di gara grazie ad una traiettoria altissima in una curva a destra, che gli ha permesso di superare prima il tedesco Wilmsmann e poi il canadese Howden. Da lì è una cavalcata trionfale, in cui guadagna metro dopo metro rendendosi imprendibile per tutti i suoi avversari. E diventando leggenda per lo skicross italiano, confermando così tutto il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Unafantastica,per l’Italia nello. A Bakurianiscrive una paginadello sport azzurro, trionfando meritatamente sulla neve della Georgia, e diventandodelin freestyle. Una gara quasi perfetta quella di, che dopo una partenza così e così, ultimo al primo salto, ha trovato le linee giuste nel tratto centrale di gara grazie ad una traiettoria altissima in una curva a destra, che gli ha permesso di superare prima il tedesco Wilmsmann e poi il canadese Howden. Da lì è una cavalcata trionfale, in cui guadagna metro dopo metro rendendosi imprendibile per tutti i suoi avversari. E diventando leggenda per loitaliano, confermando così tutto il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : DESTINAZIONE PARADISO ???????? Simone Deromedis è campione del mondoooooooooooooooo! #EurosportSCI | #SkiCross |… - Simone_978_ : Il Professore #Orsini chiede; Onorevole #moretti può citarmi un solo trattato internazionale che impone all'Italia… - JamesLucasIT : Oggi la leggendaria cantante jazz Nina Simone avrebbe compiuto 90 anni - PaoloG06496951 : RT @Eurosport_IT: DESTINAZIONE PARADISO ???????? Simone Deromedis è campione del mondoooooooooooooooo! #EurosportSCI | #SkiCross | #Deromedi… - lorena23000 : RT @QuelloCheTuSei: Non so se sto urlando di più per Manuel e Simone, per quanto sono belli, per ciò che la mia mente plagiata dalle ff sta… -