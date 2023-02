VIDEO Marco Schwarz firma un capolavoro nel gigante di Palisades Tahoe! Odermatt sconfitto, bene Della Vite e Borsotti (Di domenica 26 febbraio 2023) Un qualcosa che rimarrà nel cuore e nel cervello. Marco Schwarz ha firmato così la sua prima volta, vincendo a Palisades Tahoe un gigante di Coppa del Mondo, sbloccando anche un digiuno dell’Austria che durava nelle discipline tecniche addirittura dal gennaio dello scorso anno, quando Johannes Strolz vinse ad Adelboden in slalom. Un successo pesante, battendo un fuoriclasse assoluto come Marco Odermatt, che ha concluso al secondo posto solamente a 3 centesimi dall’austriaco. Lo svizzero si è reso protagonista di un clamoroso recupero nella parte finale dove ha recuperato cinque decimi al vincitore. A completare il podio è stato Rasmus Windingstad, che torna sul podio di Coppa del Mondo in gigante dopo il secondo posto nel 2019 a Kranjska Gora. In casa ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Un qualcosa che rimarrà nel cuore e nel cervello.hato così la sua prima volta, vincendo aTahoe undi Coppa del Mondo, sbloccando anche un digiuno dell’Austria che durava nelle discipline tecniche addirittura dal gennaio dello scorso anno, quando Johannes Strolz vinse ad Adelboden in slalom. Un successo pesante, battendo un fuoriclasse assoluto come, che ha concluso al secondo posto solamente a 3 centesimi dall’austriaco. Lo svizzero si è reso protagonista di un clamoroso recupero nella parte finale dove ha recuperato cinque decimi al vincitore. A completare il podio è stato Rasmus Windingstad, che torna sul podio di Coppa del Mondo indopo il secondo posto nel 2019 a Kranjska Gora. In casa ...

