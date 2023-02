VIDEO Federico Pellegrino-Francesco De Fabiani d’argento nella team sprint dei Mondiali a Planica (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto perfetto e nei limiti delle proprie possibilità. Parlare di sci di fondo significa spesso nel confronto quasi impossibile con chi viene dalla Norvegia. Non è un mistero che gli esponenti del team Norge siano i riferimenti senza e senza ma e quando si parla di prova di squadre lo è ancora di più. Quest’oggi, nei Mondiali di Planica (Slovenia), la team sprint ha sorriso alla compagine scandinava, visto il successo firmato da Paal Golberg e da Johannes Hoesflot Klaebo. Tuttavia, alle loro spalle, la coppia Federico Pellegrini-Francesco De Fabiani ha risposto presente, dando fondo a tutte le proprie energie per contendere ai rivali il metallo più pregiato. Chicco, nell’ultima frazione, ha cercato di sorprendere Klaebo, costretto anch’egli a tirar ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutto perfetto e nei limiti delle proprie possibilità. Parlare di sci di fondo significa spesso nel confronto quasi impossibile con chi viene dalla Norvegia. Non è un mistero che gli esponenti delNorge siano i riferimenti senza e senza ma e quando si parla di prova di squadre lo è ancora di più. Quest’oggi, neidi(Slovenia), laha sorriso alla compagine scandinava, visto il successo firmato da Paal Golberg e da Johannes Hoesflot Klaebo. Tuttavia, alle loro spalle, la coppiaPellegrini-Deha risposto presente, dando fondo a tutte le proprie energie per contendere ai rivali il metallo più pregiato. Chicco, nell’ultima frazione, ha cercato di sorprendere Klaebo, costretto anch’egli a tirar ...

