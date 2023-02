VIDEO Armand Duplatis | il nuovo record del mondo nel salto con l’asta

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023)Duplantis è un alieno delcon. Non c’era probabilmente bisogno di un’altra dimostrazione di forza da parte dello svedese, ma è arrivata comunque all’All Star indoor di Clermont-Ferrand, migliorando di un centimetro ildelche, ovviamente, era da lui detenuto. Sei centimetri in soli tre anni. Tanto il miglioramento dello svedese da quando ha preso in mano la disciplina, strappando ildelal francese Renaud Lavillene che nel 2014 aveva fatto segnare il primato in 6,16. E stranamente, Duplantis riesce nell’impresa proprio nel meeting organizzato dal transalpino. Ormai non si hanno più parole per descrivere un atleta del genere, che ricordiamo avere soltanto 23 anni e dunque dei margini di miglioramenti davvero infiniti. E ...