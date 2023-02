Victor Osimhen raggiunge quota 20 gol, già centrato il primo bonus contrattuale (Di domenica 26 febbraio 2023) Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sembra proprio inarrestabile, a fare il punto è La Gazzetta dello Sport: "Ha già centrato il suo primo bonus contrattuale che prevedeva 130 mila euro di premio al raggiungimento dei 20 gol. Ma di questo passo Victor rischia di far manbassa perché la stessa cifra scatta al venticinquesimo e anche al trentesimo gol. Obiettivi che diventano decisamente alla portata di un grande attaccante che questi 21 centri li ha realizzati in sole 25 partite. Ce ne sono davanti almeno 15 di sfide e probabilmente possono diventare 17, sognando di poter arrivare sino a 20 che significherebbe andarsi a giocare la finale di Champions League a Istanbul". Leggi su terzotemponapoli (Di domenica 26 febbraio 2023), attaccante del Napoli, sembra proprio inarrestabile, a fare il punto è La Gazzetta dello Sport: "Ha giàil suoche prevedeva 130 mila euro di premio al raggiungimento dei 20 gol. Ma di questo passorischia di far manbassa perché la stessa cifra scatta al venticinquesimo e anche al trentesimo gol. Obiettivi che diventano decisamente alla portata di un grande attaccante che questi 21 centri li ha realizzati in sole 25 partite. Ce ne sono davanti almeno 15 di sfide e probabilmente possono diventare 17, sognando di poter arrivare sino a 20 che significherebbe andarsi a giocare la finale di Champions League a Istanbul".

