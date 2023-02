Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2023 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023)DEL 26 FEBBRAIOORE 19.20 FERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A24TERAMO CODE PER INCIDENTE TRA VICOVARO MANDELA E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SUL RACCORDO IN ESTERNA RALLENTAMENTI DA ARDEATINA A TUSCOLANA SULLA DIRAMAZIONESUD CODE ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO CODE ANCHE SULLA PONTINA DA CASTELNO A POMEZIA IN DIREZIONE DI LATINA SI SEGNALANO NEVICATE SULLE SEGUENTI STRADE: DEL TERMINILLO TURSITICA DEL TERMINILLO DIRAMAZIONE DI CAMPOCATINO E CAMPO STAFFI PER FROSINONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE CONTINUANO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA ...