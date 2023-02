Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023)DEL 26 FEBBRAIOORE 17.20 FERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINCIDENTE SULLA A24TERAMO ALL’ALTEZZA DI TIVOLI VERSO TERAMO SEMPRE SULLA A24 CODE PER INCIDENTE TRA TAGLIACOZZO E CARSOLI ORICOLA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE, SI TRANSITA SOLO SU UNA CORSIA SUL RACCORDO CODE PER TRAFFICO DA APPIA ALLA DIRAMAZIONESUD IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE A TRATTI NEI DUE SENSI SULLA STATALE 7 APPIA DA FRATTOCCHIE A ALBANO LAZIALE SI SEGNALANO NEVICATE SULLE SEGUENTI STRADE: DEL TERMINILLO TURSITICA DEL TERMINILLO DIRAMAZIONE DI CAMPOCATINO E CAMPO STAFFI PER FROSINONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: PER DEI LAVORI DI RINNOVO LE LINEE TRAM 3 E 8 SONO SOSTITUITE DA BUS SU TUTTA LA TRATTA METRE LA LINEA TRAM 19 È LIMITATA ALLA ...