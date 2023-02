Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023)DEL 26 FEBBRAIOORE 15.20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO REGOLARE SULLE PRINICPALI STRADE ED AUTOSTRADE DELCODE PER TRAFFICO SU VIA DI ROCCA DI PAPA ALL’LATEZZA DI ARICCIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE NEI DUE SENSI ANCHE SULLA PROVINCIALE 216 VIALE SAN GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE ALL’ALTEZZA DI SALITA SANT’ANTONIO INOTRE SI SEGNALANO NEVICATE SULLE SEGUENTI STRADE: DEL TERMINILLO TURSITICA DEL TERMINILLO DIRAMAZIONE DI CAMPOCATINO E CAMPO STAFFI PER FROSINONE INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, IL SERVIZIO SARÀ INTERROTTO SULL’INTERA LINEA NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE ...