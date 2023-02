Viabilità Roma Regione Lazio del 26-02-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023)DEL 26 FEBBRAIOORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONA DOMENICA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANESSUN PROBLEMA PER QUANTO CONCERNE IL TRAFFICO E LAIN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO, LA CIRCONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. RACCOMANDIAMO IN OGNI CASO PRUDENZA ALLA GUIDA DATE LE CATTIVE CONDIZIONI DEL TEMPO, PIOVE INFATTI SU GRAN PARTE DELLA; A QUESTO PROPOSITO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO VALIDO DA QUESTA MATTINA E PER LE PROSSIME 24-36 ORE. RICORDIAMO CHE DALLE 9:00 SCATTERÀ IL CONSUETO DIVIETO DI CIRCONE PER I MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE ...