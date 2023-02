Via per Grumello, all’incrocio con via ai Campi Spini 35 incidenti in due anni (Di domenica 26 febbraio 2023) L’allarme. La polizia locale: «Caso sotto la lente». Previsto rondò nell’ambito dei lavori per il Brt, ma serve tempo. Zenoni: «Stiamo studiando soluzioni» Leggi su ecodibergamo (Di domenica 26 febbraio 2023) L’allarme. La polizia locale: «Caso sotto la lente». Previsto rondò nell’ambito dei lavori per il Brt, ma serve tempo. Zenoni: «Stiamo studiando soluzioni»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petergomezblog : Milano, associazioni e sindacati in piazza per la pace: “Dicevano che l’invio di armi avrebbe fermato la guerra, è… - Esercito : #Avezzano al via le operazioni di bonifica dopo l’evacuazione di 20000 cittadini. Gli #artificieri dell’ @Esercito,… - FBiasin : #Plusvalenze, la procura di Torino ha trasmesso gli atti relativi all’inchiesta #Prisma alle procure competenti per… - manu__99 : Qualcuno farà qualche papera per via del campo, bisogna solo vedere se Skorupski o Onana - Fausto16360137 : RT @AdriMCMLXI: Così la destra fa ricchi i Signori della Sanità La vittoria di Fontana e Rocca alle regionali spiana la strada a guadagni… -