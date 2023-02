“Vi spiego tutto”. GF Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi smaschera la produzione (Di domenica 26 febbraio 2023) Edoardo Tavassi, la madre torna a parlare. Settimana decisamente turbolenta per il gieffino che dopo le dure accuse di George Ciupilan, si è ritrovato tra i 4 vipponi ‘accusati’ di aver violato il regolamento del gioco. A prendere le difese di Edoardo, torna a parlare la madre Emanuela Fuin, recentemente apparsa al GF Vip 7 per una sorpresa al figlio. La madre di Edoardo Tavassi contro gli autori del GF Vip 7. Non può stare zitta davanti all’ennesima vicenda che ha tirato in ballo anche il figlio. Emanuela Fuin ha deciso di dire la sua in merito al “van gate”. Confidenze alle spalle di altri vipponi dentro il van tra Edoardo, Micol, Nicole Murgia ed Edoardo Donnamaria, dopo aver accuratamente staccato i microfoni ambientali: il caso ha generato un vero e proprio ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 febbraio 2023), la madre torna a parlare. Settimana decisamente turbolenta per il gieffino che dopo le dure accuse di George Ciupilan, si è ritrovato tra i 4 vipponi ‘accusati’ di aver violato il regolamento del gioco. A prendere le difese di, torna a parlare la madre Emanuela Fuin, recentemente apparsa al GF Vip 7 per una sorpresa al figlio. La madre dicontro gli autori del GF Vip 7. Non può stare zitta davanti all’ennesima vicenda che ha tirato in ballo anche il figlio. Emanuela Fuin ha deciso di dire la sua in merito al “van gate”. Confidenze alle spalle di altri vipponi dentro il van tra, Micol, Nicole Murgia edDonnamaria, dopo aver accuratamente staccato i microfoni ambientali: il caso ha generato un vero e proprio ...

