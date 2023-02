Vertice in prefettura sui soccorsi. Piantedosi: colpire le filiere dell'immigrazione irregolare (Di domenica 26 febbraio 2023) È cominciata poco dopo le 18 in prefettura a Crotone la riunione presieduta dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per fare il punto sulle operazioni di salvataggio e sull'assistenza ai migranti superstiti, dopo il tragico naufragio di Cutro. Al Vertice tra gli altri sono presenti la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, e gli altri rappresentanti del territorio, il comandante della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana e i vertici delle forze dell'ordine. “Il naufragio avvenuto al largo delle coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate - aveva dichiarato in precedenza il titolare del Viminale - È una ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) È cominciata poco dopo le 18 ina Crotone la riunione presieduta dal ministro'Interno Matteoper fare il punto sulle operazioni di salvataggio e sull'assistenza ai migranti superstiti, dopo il tragico naufragio di Cutro. Altra gli altri sono presenti la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, il governatorea Calabria, Roberto Occhiuto, e gli altri rappresentanti del territorio, il comandantea Guardia di Finanza Giuseppe Zafarana e i verticie forze'ordine. “Il naufragio avvenuto al largoe coste calabresi mi addolora profondamente e ci impone innanzitutto il profondo cordoglio per le vite umane spezzate - aveva dichiarato in precedenza il titolare del Viminale - È una ...

