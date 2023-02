"Vero Meloni?": gli sciacalli rossi della vergogna: l'oltraggio sui morti (Di domenica 26 febbraio 2023) La morte di diversi migranti di fronte alle coste di Crotone viene usata dalla sinistra per attaccare il governo Meloni. Ad aprile le danze dello sciacallaggio è il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Per ora 50 morti ma potrebbero essere almeno il doppio. Un 'carico residuale' Vero governo Meloni? Evidentemente se ci fosse stato un sistema di ricerca e soccorso potevano forse essere salvati". Parole che hanno il sapore del veleno, quel veleno che la sinistra usa strumentalizzando tutto, pure i morti in fondo al mare. E tra le righe è arrivata la risposta dura del premier Giorgia Meloni: "Si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi morti, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole". È quanto si legge in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) La morte di diversi migranti di fronte alle coste di Crotone viene usata dalla sinistra per attaccare il governo. Ad aprile le danze dello sciacallaggio è il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni: "Per ora 50ma potrebbero essere almeno il doppio. Un 'carico residuale'governo? Evidentemente se ci fosse stato un sistema di ricerca e soccorso potevano forse essere salvati". Parole che hanno il sapore del veleno, quel veleno che la sinistra usa strumentalizzando tutto, pure iin fondo al mare. E tra le righe è arrivata la risposta dura del premier Giorgia: "Si commenta da sé l'azione di chi oggi specula su questi, dopo aver esaltato l'illusione di una immigrazione senza regole". È quanto si legge in ...

