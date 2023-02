Verissimo, Silvia Toffanin ricorda Maurizio Costanzo: “Gli volevo tanto, tantissimo, bene” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Oggi è una puntata particolare perché purtroppo ieri ci ha lasciati Maurizio Costanzo, un uomo che ha dato tanto alla televisione, un maestro della comunicazione che è entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevano bene e a cui io volevo tanto, tantissimo, bene“. Con queste parole Silvia Toffanin, visibilmente commossa, ha voluto ricordare Maurizio Costanzo nella puntata speciale di “Verissimo” andata in onda sabato 25 febbraio e dedicata proprio al grande giornalista scomparso improvvisamente venerdì 24 febbraio. “Il mio abbraccio più grande va a Maria (De Filippi, ndr), alla sua famiglia, ai suoi figli e anche ai suoi collaboratori che negli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) “Oggi è una puntata particolare perché purtroppo ieri ci ha lasciati, un uomo che ha datoalla televisione, un maestro della comunicazione che è entrato nel cuore della gente, a cui tutti volevanoe a cui io“. Con queste parole, visibilmente commossa, ha volutorenella puntata speciale di “” andata in onda sabato 25 febbraio e dedicata proprio al grande giornalista scomparso improvvisamente venerdì 24 febbraio. “Il mio abbraccio più grande va a Maria (De Filippi, ndr), alla sua famiglia, ai suoi figli e anche ai suoi collaboratori che negli ...

