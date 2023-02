Vergogna Ong, palate di fango sul governo: "Ora saranno soddisfatti" (Di domenica 26 febbraio 2023) "Ora saranno contenti". Luca Casarini, l'ex "antagonista" diventato capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo il naufragio di migranti avvenuto al largo delle coste di Crotone va all'attacco del governo e del giro di vite sulle Ong. Il solito copione: il problema non è il sistema criminale dell'immigrazione clandestina, ma le regole imposte a chi è accusato di facilitare il "lavoro" degli scafisti. Casarini mette nel mirino il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni. "Piantedosi dice 'bloccare le partenze'. Meloni dice 'vite stroncate dai trafficanti'. Ma loro sono corresponsabili. Loro bloccano i soccorsi, criminalizzano chi salva vite e non hanno nulla da proporre, né corridoi umanitari né una missione di soccorso europea, a donne, uomini e bambini. Li vogliono condannare o a morire in mare o nei lager libici. ... Leggi su iltempo (Di domenica 26 febbraio 2023) "Oracontenti". Luca Casarini, l'ex "antagonista" diventato capomissione di Mediterranea Saving Humans, dopo il naufragio di migranti avvenuto al largo delle coste di Crotone va all'attacco dele del giro di vite sulle Ong. Il solito copione: il problema non è il sistema criminale dell'immigrazione clandestina, ma le regole imposte a chi è accusato di facilitare il "lavoro" degli scafisti. Casarini mette nel mirino il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la premier Giorgia Meloni. "Piantedosi dice 'bloccare le partenze'. Meloni dice 'vite stroncate dai trafficanti'. Ma loro sono corresponsabili. Loro bloccano i soccorsi, criminalizzano chi salva vite e non hanno nulla da proporre, né corridoi umanitari né una missione di soccorso europea, a donne, uomini e bambini. Li vogliono condannare o a morire in mare o nei lager libici. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pfmajorino : Decine di morti in mare. Un'altra tragedia nel #Mediterraneo. Altre vite spezzate. E il problema sono le #ONG . Che vergogna. - TeresaBellanova : La loro pacchia è finita! La nostra vergogna non ancora iniziata. Non bloccare le ong ma contrastare l’idea che è n… - lauraboldrini : Puniti per aver fatto soccorsi in mare e salvato la vita di decine di persone. La norma della vergogna che solo qu… - frati_fulvio : RT @laura_maffi: ONG bloccate e sanzionate. Questo è stato fatto da questo 'Governo” invece di bloccare gli scafisti Intanto gli sbarchi… - JohnRambo2014 : RT @laura_maffi: ONG bloccate e sanzionate. Questo è stato fatto da questo 'Governo” invece di bloccare gli scafisti Intanto gli sbarchi… -