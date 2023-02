Valero: «Inter, non è una stagione negativa! I cambi in corso aiutano Inzaghi» (Di domenica 26 febbraio 2023) Valero Interviene nel pre-partita di Bologna-Inter per dire la sua sul match di Serie A ma anche su quello di Champions League giocata quattro giorni fa. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatori nello studio di Dazn. SOSTITUZIONI –Borja Valero Interviene nel pre-partita di Bologna-Inter. Queste le valutazioni dell’ex giocatore nello studio di Dazn: «All’Inter non si può parlare di stagione negativa perché sta lottando ancora per due competizioni e deve fare il massimo in campionato. È una squadra che è cambiata, però vedo dei miglioramenti. La partita di Champions League ha dato molta fiducia ai nerazzurri. Anche i cambi sono entrati benissimo e hanno fatto la differenza. Le sostituzioni sono un aiuto in più che ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023)viene nel pre-partita di Bologna-per dire la sua sul match di Serie A ma anche su quello di Champions League giocata quattro giorni fa. Di seguito le dichiarazioni dell’ex giocatori nello studio di Dazn. SOSTITUZIONI –Borjaviene nel pre-partita di Bologna-. Queste le valutazioni dell’ex giocatore nello studio di Dazn: «All’non si può parlare dinegativa perché sta lottando ancora per due competizioni e deve fare il massimo in campionato. È una squadra che èata, però vedo dei miglioramenti. La partita di Champions League ha dato molta fiducia ai nerazzurri. Anche isono entrati benissimo e hanno fatto la differenza. Le sostituzioni sono un aiuto in più che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... internewsit : Valero: «Inter, non è una stagione negativa! I cambi in corso aiutano Inzaghi» - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Borja Valero: “Spalletti è molto scaramantico, una volta mi disse…”: Bo… - lopsicologorn : @farted94 All'Inter è un ottimo numero 20, non era facile sostituire Borja Valero - valero_senis : RT @rompebanca: ?????? UEFA CHAMPIONS LEAGUE ?? 8VOS DE FINAL (IDA) ???? Inter 0?-0? Porto ???? ?? Giuseppe Meazza ? 01' ?? INICIO DEL PARTIDO ?? - AC_1908 : RT @DAZN_IT: Calciatori, ma anche personaggi dei cartoni animati ?? Borja Valero racconta il gruppo di casinisti dell'Inter #CocaColaSuper… -