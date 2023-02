Valenza – Real Sociedad | Lega | Lacrime | tensione | sofferenza… è così che è esploso Hugo Duro a Mestalla

Leggi su justcalcio

(Di domenica 26 febbraio 2023) 2023-02-26 00:49:29 Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Marca, massima autorità sportiva in quel di Spagna, riporta quanto segue: In ginocchio sull’erba. Coprendosi il viso con le mani. esaurito. Pianto. L’immagine di alcuni giocatori del Valencia (quella diè definitiva) quando l’arbitro ha fischiato l’agonizzante aggiunta di otto minuti alè stata più tipico di una gara della 36ª giornata di campionato che di una partita giocata a fine febbraio. Valencia aveva trascorso 107 giorni senza vincere, accumulando fallimenti su fallimenti, e alla fine arrivò la vittoria. Soffrito, non poteva essere altrimenti, ma celebrato come titolo in tribuna e come soletta negli spogliatoi. Infine. Era l’esordio di Baraja al. Un Pipo che in varie fasi del match si è rivolto ...