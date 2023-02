Valentina Ferragni risponde agli haters: “Criticata, ma ora ho un rapporto sano con il mio corpo” (Di domenica 26 febbraio 2023) Essere la sorella di una delle influencer più famose porta inevitabilmente a essere costantemente al centro dell’attenzione e a dover subire confronti. Dover sopportare questa situazione non è semplice quasi per nessuno, visto che spesso non sempre i giudizi appaiono del tutto morbidi, ma c’è chi poi riesce ad acquisire da questa situazione più forza. Ne sa qualcosa Valentina Ferragni, sorella di Chiara, che è spesso stata oggetto di critiche sul suo aspetto fisico. Vi raccomandiamo... Le dolci parole di Valentina Ferragni a sostegno dell'ex Luca Vezil I due si erano lasciati ad agosto 2022, dopo una relazione durata nove anni. A distanza di mesi, l'influencer torna a celebrare i successi professi... Fino a ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 26 febbraio 2023) Essere la sorella di una delle influencer più famose porta inevitabilmente a essere costantemente al centro dell’attenzione e a dover subire confronti. Dover sopportare questa situazione non è semplice quasi per nessuno, visto che spesso non sempre i giudizi appaiono del tutto morbidi, ma c’è chi poi riesce ad acquisire da questa situazione più forza. Ne sa qualcosa, sorella di Chiara, che è spesso stata oggetto di critiche sul suo aspetto fisico. Vi raccomandiamo... Le dolci parole dia sostegno dell'ex Luca Vezil I due si erano lasciati ad agosto 2022, dopo una relazione durata nove anni. A distanza di mesi, l'influencer torna a celebrare i successi professi... Fino a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stemauri75 : Valentina Ferragni vola con la Pola Dance - IngliSShi : @Notiziario_NC Io ero lì ieri e sono riuscita a vedere Xiao Zhan, cast di mare fuori, Achillelauro, Valentina e Chiara Ferragni e Somi?? - Cosmopolitan_IT : I cargo di Valentina Ferragni uniscono streetwear e sensualità - death_from_a_ly : @bttfnc99 Forse perché Valentina Ferragni abusa di filtri mentre parla ogni giorno con grande ipocrisia di accettaz… - bttfnc99 : Raga io comunque non capirò mai perché la Valentina Ferragni viene stra criticata per il suo aspetto. Cioè secondo me è bellissima -