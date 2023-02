Valentina Ferragni attacca gli haters: «Non c’è un centimetro di pelle che non mi abbiano criticato» (Di domenica 26 febbraio 2023) Valentina Ferragni è tornata a parlare del body shaming che ha subito (e continua a subire) sui social. L’influencer si è confidata al podcast Torcha dove ha spiegato che molte delle offese che le sono state rivolte l’hanno ferita ma che ora che ha 30 anni, non ci fa più caso. Anche Chiara Ferragni ha ricondiviso il video della confessione della sorella che ha sempre sostenuto anche sui social. Valentina Ferragni posta spesso messaggi sulla body positivity. Il racconto di Valentina Ferragni A Torcha Valentina Ferragni ha parlato delle critiche degli hater: «Non c’è un centimetro della mia pelle che non mi sia stato criticato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 26 febbraio 2023)è tornata a parlare del body shaming che ha subito (e continua a subire) sui social. L’influencer si è confidata al podcast Torcha dove ha spiegato che molte delle offese che le sono state rivolte l’hanno ferita ma che ora che ha 30 anni, non ci fa più caso. Anche Chiaraha ricondiviso il video della confessione della sorella che ha sempre sostenuto anche sui social.posta spesso messaggi sulla body positivity. Il racconto diA Torchaha parlato delle critiche degli hater: «Non c’è undella miache non mi sia stato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata ...

