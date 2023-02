Usa, l’allarme del direttore della Cia: «Il programma nucleare dell’Iran sta avanzando a un ritmo preoccupante» (Di domenica 26 febbraio 2023) «Il programma nucleare iraniano sta avanzando a un ritmo preoccupante». Così il direttore della Cia William Burns lancia l’allarme durante un’intervista alla Cbs su «un’escalation nella cooperazione militare» tra Mosca e Teheran. Secondo il capo dell’Agenzia di intelligence Usa «all’Iran bastano solo poche settimane per arrivare ad arricchire l’uranio al 90% e oltre, ovvero al livello di arma atomica». Burns ha spiegato poi che «l’Iran è ancora molto lontano in termini di capacità di sviluppare effettivamente un’arma», affermando anche che i progressi nell’arricchimento e nei sistemi missilistici «stanno crescendo ad un ritmo preoccupante». Secondo quanto riferito dalla Cia un altro motivo di preoccupazione per gli ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) «Iliraniano staa un». Così ilCia William Burns lanciadurante un’intervista alla Cbs su «un’escalation nella cooperazione militare» tra Mosca e Teheran. Secondo il capo dell’Agenzia di intelligence Usa «all’Iran bastano solo poche settimane per arrivare ad arricchire l’uranio al 90% e oltre, ovvero al livello di arma atomica». Burns ha spiegato poi che «l’Iran è ancora molto lontano in termini di capacità di sviluppare effettivamente un’arma», affermando anche che i progressi nell’arricchimento e nei sistemi missilistici «stanno crescendo ad un». Secondo quanto riferito dalla Cia un altro motivo di preoccupazione per gli ...

