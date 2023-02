Uomo, dimmi che anulare hai e ti dirò chi sei (Di domenica 26 febbraio 2023) No, non sto scherzando. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, le dita possono essere lo specchio dell’attraente maschile. Questo è ciò che emerge da uno studio recente della Journal Biological Sciences della British Royal Society che ha rivelato che la lunghezza dell’anulare di un Uomo può influenzare il giudizio delle donne sulla sua virilità e attrazione. La dimensione delle dita di un Uomo forse è un dettaglio importante per le donne in termini di seduzione Un anulare più lungo dell’indice, infatti, può indicare un livello di testosterone più elevato, una caratteristica che le donne sarebbero in grado di percepire inconsciamente. Questa scoperta offre un’interessante prospettiva sulla biologia evolutiva e sulla selezione del compagno da parte delle donne. Gli psicologi evoluzionisti suggeriscono che la ... Leggi su moltouomo (Di domenica 26 febbraio 2023) No, non sto scherzando. Se gli occhi sono lo specchio dell’anima, le dita possono essere lo specchio dell’attraente maschile. Questo è ciò che emerge da uno studio recente della Journal Biological Sciences della British Royal Society che ha rivelato che la lunghezza dell’di unpuò influenzare il giudizio delle donne sulla sua virilità e attrazione. La dimensione delle dita di unforse è un dettaglio importante per le donne in termini di seduzione Unpiù lungo dell’indice, infatti, può indicare un livello di testosterone più elevato, una caratteristica che le donne sarebbero in grado di percepire inconsciamente. Questa scoperta offre un’interessante prospettiva sulla biologia evolutiva e sulla selezione del compagno da parte delle donne. Gli psicologi evoluzionisti suggeriscono che la ...

