Uomini e Donne, Gemma Galgani dice addio al programma? (Di domenica 26 febbraio 2023) Le voci sulla possibile partenza di Gemma Galgani dal programma di Uomini e Donne sembrano essere sempre più insistenti. Tuttavia, la vera ragione della potenziale uscita della dama potrebbe essere il nuovo corteggiatore che ha attirato la sua attenzione. Infatti, da quanto trapelato in queste ultime settimane, sembrerebbe che tra Gemma e il signor Silvio ci sia una connessione particolare che va al di là della semplice conoscenza. Uomini e Donne, Gemma Galgani e Silvio: prosegue fuori? Le parole dei due protagonisti del dating show di Maria De Filippi sembrano confortare i fans: le cose tra loro vanno a gonfie vele e le immagini trasmesse in onda mostrano un'alta intesa. Tuttavia, sia Gemma che Silvio ...

