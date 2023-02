Uomini e Donne, flirt in corso tra Eugenio Colombo e un’ex del Grande Fratello? “Hanno limonato tutta la sera”, la segnalazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa c’è stato tra Eugenio Colombo e Guendalina Canessa? Stando ad alcuni video pubblicati dall’influencer Deianira Marzano, sembrerebbe che tra i due ci sia stato un bacio. Questo sarebbe avvenuto durante una serata in cui era presente anche Amedeo Venza, amico e collega della Marzano. Eugenio, lo scorso settembre, ha chiuso la lunga relazione che lo legava a Francesca Del Taglia, conosciuta durante l’esperienza televisiva a Uomini e Donne e con la quale ha avuto due figli. Da allora, l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore al fianco di Federico Fiorentino, mentre al sassofonista sono stati attribuiti vari flirt. Tra questi, lo scorso dicembre, quello con l’ex Dama del Trono Over Pamela Beretta. Guendalina, dal canto suo, è stata ... Leggi su isaechia (Di domenica 26 febbraio 2023) Cosa c’è stato trae Guendalina Canessa? Stando ad alcuni video pubblicati dall’influencer Deianira Marzano, sembrerebbe che tra i due ci sia stato un bacio. Questo sarebbe avvenuto durante unata in cui era presente anche Amedeo Venza, amico e collega della Marzano., lo ssettembre, ha chiuso la lunga relazione che lo legava a Francesca Del Taglia, conosciuta durante l’esperienza televisiva ae con la quale ha avuto due figli. Da allora, l’ex corteggiatrice ha ritrovato l’amore al fianco di Federico Fiorentino, mentre al sassofonista sono stati attribuiti vari. Tra questi, lo sdicembre, quello con l’ex Dama del Trono Over Pamela Beretta. Guendalina, dal canto suo, è stata ...

