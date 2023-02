Uomini e donne, annullate le registrazioni delle prossime puntate (Di domenica 26 febbraio 2023) Come già accennato ieri, dopo la tragica scomparsa di Maurizio Costanzo, l’abituale programmazione di Uomini e donne è stata sospesa. La notizia è stata diffusa online il 24 febbraio 2023, subito dopo la conferma della morte del noto giornalista. Di conseguenza, il dating show di Canale Cinque e gli altri programmi di Maria De Filippi non sono andati in onda nel pomeriggio. Uomini e donne si ferma per lutto Anche esperti di gossip come Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni hanno riportato la notizia nelle loro storie di Instagram, sottolineando che non ci sono ulteriori informazioni riguardo alle prossime registrazioni o alla ripresa della programmazione normale. In effetti, Lorenzo Pugnaloni ha comunicato nelle sue storie di Instagram che le registrazioni previste per il ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 26 febbraio 2023) Come già accennato ieri, dopo la tragica scomparsa di Maurizio Costanzo, l’abituale programmazione diè stata sospesa. La notizia è stata diffusa online il 24 febbraio 2023, subito dopo la conferma della morte del noto giornalista. Di conseguenza, il dating show di Canale Cinque e gli altri programmi di Maria De Filippi non sono andati in onda nel pomeriggio.si ferma per lutto Anche esperti di gossip come Amedeo Venza e Lorenzo Pugnaloni hanno riportato la notizia nelle loro storie di Instagram, sottolineando che non ci sono ulteriori informazioni riguardo alleo alla ripresa della programmazione normale. In effetti, Lorenzo Pugnaloni ha comunicato nelle sue storie di Instagram che lepreviste per il ...

