Una Voce Per San Marino: una gaffe spoilera i vincitori – la classifica

Ieri sera su RTV San Marino si è tenuta la serata evento Una Voce Per San Marino che ha decretato il vincitore che rappresenterà il piccolo stato ai prossimi Eurovision Song Contest. Nonostante i numerosi nomi conosciuti (proprio a tal proposito Luquisha Lubamba ha dato via ad una polemica), a vincere sono stati i Piqued Jacks, un gruppo toscano composto da, reggetevi forte: E-King, Majic-o, Littleladle e HolyHargot. I Piqued Jacks hanno scoperto di aver vinto Una Voce Per San Marino qualche minuto dopo i telespettatori, dato che – nel leggere il podio – i conduttori Jonathan Kashanian e Senhit hanno tirato su il foglio di carta che ha lasciato poco spazio all'immaginazione. Vi allego un ingrandimento: "PODIO, Piqued Jacks (1), Le Deva (2)". E infatti proprio dopo il gruppo toscano si sono ...

