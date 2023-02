Una voce per San Marino, tra gaffe e canzoni la finale fa impazzire il web. L’imprevisto dal backstage: «Spostate l’inquadratura, sono nudi» – Il video (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo la vittoria di Achille Lauro nel 2022, il “Sanremo” di San Marino torna a far divertire gli appassionati tra esibizioni singolari e collegamenti attira meme. La finale del 25 febbraio di Una voce per San Marino è l’atto ultimo di un percorso cominciato lo scorso 28 ottobre e che vede 22 artisti esibirsi in diretta su San Marino Tv, tutti con l’obiettivo del grande palco dell’Eurovision. Tra i momenti più divertenti della serata anche il collegamento con il backstage. L’inviato parla con il conduttore Jonathan Kashanian senza accorgersi che alle sue spalle qualcuno si toglie i pantaloni, intento a un probabile cambio di scena. «Togliti da lì, si stanno cambiando, sono nudi, siamo in diretta, togliti subito». Tra i cantanti in gara anche gli Eiffel ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) Dopo la vittoria di Achille Lauro nel 2022, il “Sanremo” di Santorna a far divertire gli appassionati tra esibizioni singolari e collegamenti attira meme. Ladel 25 febbraio di Unaper Sanè l’atto ultimo di un percorso cominciato lo scorso 28 ottobre e che vede 22 artisti esibirsi in diretta su SanTv, tutti con l’obiettivo del grande palco dell’Eurovision. Tra i momenti più divertenti della serata anche il collegamento con il. L’inviato parla con il conduttore Jonathan Kashanian senza accorgersi che alle sue spalle qualcuno si toglie i pantaloni, intento a un probabile cambio di scena. «Togliti da lì, si stanno cambiando,, siamo in diretta, togliti subito». Tra i cantanti in gara anche gli Eiffel ...

