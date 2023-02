“Una voce per San Marino”, l’imitazione di Celentano non convince il pubblico: scoppia la bufera (Di domenica 26 febbraio 2023) News tv. . La seconda edizione di Una voce per San Marino si è svolta dal 28 ottobre 2022 al 25 febbraio 2023 e ha selezionato il rappresentante di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, nel Regno Unito. I vincitori sono stati i Piqued Jacks con Like an Animal. Il conduttore dell’evento è stato Jonathan Kashanian, volto noto anche della televisione italiana. La puntata finale del noto concorso canoro è stato un susseguirsi di gaffe in diretta, alcune delle quali hanno scatenato una vera e propria polemica.



Leggi anche –> Adriano Celentano contro “Zona bianca”: attacco durissimo a Brindisi A Una voce per San Marino è scoppiato il caso Jonathan Kashanian. Una pioggia di critiche social è cascata sul concorso canoro dopo che è andata in ... Leggi su tvzap (Di domenica 26 febbraio 2023) News tv. . La seconda edizione di Unaper Sansi è svolta dal 28 ottobre 2022 al 25 febbraio 2023 e ha selezionato il rappresentante di Sanall’Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool, nel Regno Unito. I vincitori sono stati i Piqued Jacks con Like an Animal. Il conduttore dell’evento è stato Jonathan Kashanian, volto noto anche della televisione italiana. La puntata finale del noto concorso canoro è stato un susseguirsi di gaffe in diretta, alcune delle quali hanno scatenato una vera e propria polemica.Leggi anche –> Adrianocontro “Zona bianca”: attacco durissimo a Brindisi A Unaper Santo il caso Jonathan Kashanian. Una pioggia di critiche social è cascata sul concorso canoro dopo che è andata in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaViva : Ci ha lasciato un uomo intelligente e attento, un giornalista e presentatore straordinario. E si è spenta una voce… - SusannaCeccardi : In una storia su Ig, #Fedez insulta il direttore di Fuori dal Coro con offese indecenti e affermazioni come “teste… - Pontifex_it : Dio non ci lascia soli ma, per darci una mano, attende che gliela chiediamo. Bisogna allora imparare a distinguere… - grocco4 : Vorrei dire a @Tananai5 che Abissale e Tango mi fa scoppiare il cuore ???? “Parlerò di un uomo ucciso non da una co… - Cpt_Nemo_ : RT @La_Ri71: ‘Mi manchi’ è una gran bella dichiarazione. Sa di nostalgie pulite. È vedere quella persona riflessa nelle azioni di una giorn… -