Una Voce Per San Marino, la serata è surreale: l’inviato si collega dall’outlet e alle sue spalle c’è una ragazza nuda che si cambia in camerino (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri sera, sabato 25 febbraio, è andata in onda su Rtv la serata conclusiva di “Una Voce per San Marino”. Il contest, in diretta dal teatro Nuovo di Dogana, ha selezionato il cantante che rappresenterà la repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a maggio a Liverpool. Tra i 20 artisti in concorso anche alcuni nomi conosciuti dal pubblico italiano: Le Deva, Eiffel 65, Lorenzo Licitra, Deborah Iurato e Roy Paci. Ad avere la meglio tra loro però sono stati i Piqued Jacks con “Like an animal”. Una maratona musicale condotta da Senhit e Jonathan Kashanian con il supporto di Al Bano in veste di presidente di giuria. Uno show, televisivamente parlando, rovinato però dal pessimo audio e da inquadrature sgranate che hanno portato più volte i conduttori sul palco a “sdoppiarsi” nel vero senso della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Ieri sera, sabato 25 febbraio, è andata in onda su Rtv laconclusiva di “Unaper San”. Il contest, in diretta dal teatro Nuovo di Dogana, ha selezionato il cantante che rappresenterà la repubblica di Sanall’Eurovision Song Contest 2023 che si terrà a maggio a Liverpool. Tra i 20 artisti in concorso anche alcuni nomi conosciuti dal pubblico italiano: Le Deva, Eiffel 65, Lorenzo Licitra, Deborah Iurato e Roy Paci. Ad avere la meglio tra loro però sono stati i Piqued Jacks con “Like an animal”. Una maratona musicale condotta da Senhit e Jonathan Kashanian con il supporto di Al Bano in veste di presidente di giuria. Uno show, televisivamente parlando, rovinato però dal pessimo audio e da inquadrature sgranate che hanno portato più volte i conduttori sul palco a “sdoppiarsi” nel vero senso della ...

