Una super Salernitana cala il tris e stende il Monza all’Arechi (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiall’Arechi la Salernitana supera il Monza con un netto 3-0. Al 15’ grande occasione per i granata: contropiede di Coulibaly che fa tutto il campo palla al piede prima di servire Crnigoj che la mette dentro per la conclusione di Piatek. Il polacco sfiora il palo. Al 17’ Salernitana pericolosa: cross di Sambia e colpo di testa di Piatek da ottima posizione che termina alto sopra la traversa. Al 22’ ancora granata pericolosi: la conclusione di Candreva si perde sul fondo dopo aver sfiorato il legno. Al 40’ grande occasione per gli ospiti con il colpo di testa a botta sicura di Ciurria, si supera Ochoa che nega il gol. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 7’ della ripresa vantaggio della Salernitana: assist di Candreva e tiro a giro di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutilaa ilcon un netto 3-0. Al 15’ grande occasione per i granata: contropiede di Coulibaly che fa tutto il campo palla al piede prima di servire Crnigoj che la mette dentro per la conclusione di Piatek. Il polacco sfiora il palo. Al 17’pericolosa: cross di Sambia e colpo di testa di Piatek da ottima posizione che termina alto sopra la traversa. Al 22’ ancora granata pericolosi: la conclusione di Candreva si perde sul fondo dopo aver sfiorato il legno. Al 40’ grande occasione per gli ospiti con il colpo di testa a botta sicura di Ciurria, sia Ochoa che nega il gol. Il primo tempo si chiude senza reti. Al 7’ della ripresa vantaggio della: assist di Candreva e tiro a giro di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : CHE GIORNATAAAAAA! ?????? De Fabiani e Pellegrino si prendono il secondo gradino del podio dopo una super gara nella… - ItaliaTeam_it : FIORETTO FARAONICO! ?? La scherma azzurra detta legge in Coppa del Mondo in Egitto, dove una super Martina Favaretto… - realvarriale : È Super @sscnapoli anche in #Champions. Dominio assoluto pure sul campo di @Eintracht. Solito micidiale… - maola_varalli : RT @Nicola_Bressi: COME FARSI DEL MALE COL MAIALE -Importare cinghiali ove l'ecosistema non comprende suini selvatici -Incrociarli con maia… - brongosalvatore : RT @LidaSezOlbia: stati eroi, ma che quotidianamente dalle nostre parti trascorrono un'esistenza misera perchè considerati unicamente forza… -