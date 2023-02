“Una cosa brutta…”. GF Vip 7, bomba su Edoardo Donnamaria: ecco cosa ha fatto dentro al van (Di domenica 26 febbraio 2023) Van gate al GF Vip, cosa ha fatto Edoardo Donnamaria. Fa ancora discutere quanto avvenuto all’interno del van, un episodio che ha spinto Alfonso Signorini a prendere provvedimenti nei confronti di Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Il conduttore ha cercato di capire cosa fosse successo, ma i gieffini hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi. Per questo è arrivata la punizione. “Avete spudoratamente mentito – li ha accusati Alfonso – dalle immagini che abbiamo visto questa sera, è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 26 febbraio 2023) Van gate al GF Vip,ha. Fa ancora discutere quanto avvenuto all’interno del van, un episodio che ha spinto Alfonso Signorini a prendere provvedimenti nei confronti diTavassi, Micol Incorvaia,e Nicole Murgia. Il conduttore ha cercato di capirefosse successo, ma i gieffini hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi. Per questo è arrivata la punizione. “Avete spudoratamente mentito – li ha accusati Alfonso – dalle immagini che abbiamo visto questa sera, è evidente che sono state commesse alcune irregolarità. La più grave è quella di aver manomesso di proposito un microfono della Casa, quello del van, pensando perfino di non essere scoperti. Questa sera ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mannocchia : 'Ho una dacia, un vigneto, un giardino. L’orto. C'è la mia acqua, ci sono i miei pozzi. Lì c’è la mia voglia di pac… - mannocchia : Molto felice di aver partecipato ieri a @TvTalk_Rai con @StefaniaBattis4. Collegate dal Donbas, a pochi chilometri… - lauraboldrini : Se non ti piace come vanno le cose, domani #26febbraio hai l’occasione per dare una svolta. Per costruire la sini… - liberata79 : Ho notato, tristemente, che alcuni personaggi amano circondarsi di individui che li fanno sentire superiori. È una cosa abbastanza tetra. - Freddo1972 : Il motore del Napoli è la 'fame', il miglior allenatore italiano a livello tattico, una squadra completa e piena di… -