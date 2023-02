Una coppia fortezza che vive l'amore come una prigione escludendo perfino le figlie. E c'è la vera sorella di Amélie Nothomb, Juliette, in questo libro su due sorelle che per ripararsi dall'indifferenza dei propri genitori si legano tra loro (Di domenica 26 febbraio 2023) Amélie Nothomb è una scrittrice belga. Figlia di un diplomatico, ha trascorso la sua infanzia in Giappone, per poi trasferirsi in Cina e in Bangladesh. Pluripremiata, dalle sue opere sono stati tratti film e pièce teatrali. Sembra che Amélie Nothomb, anziché una famiglia, possieda un infinito giacimento d’ispirazione: dopo Primo Sangue, il mémoire dedicato al padre Patrick che le è valso il Prix Renaudot ’21 e il premio Strega Europeo ’22, ora porta in dote Il libro delle sorelle (Voland). Un noir assai luminoso cucito addosso a due bambine mal amate che, nella sorellanza, trovano la salvezza. Una delle due, guarda un po’, ha qualcosa dell’adorata sorella Juliette. Il libro delle ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023)è una scrittrice belga. Figlia di un diplomatico, ha trascorso la sua infanzia in Giappone, per poi trasferirsi in Cina e in Bangladesh. Pluripremiata,e sue opere sono stati tratti film e pièce teatrali. Sembra che, anziché una famiglia, possieda un infinito giacimento d’ispirazione: dopo Primo Sangue, il mémoire dedicato al padre Patrick che le è valso il Prix Renaudot ’21 e il premio Strega Europeo ’22, ora porta in dote Ildelle(Voland). Un noir assai luminoso cucito addosso a due bambine mal amate che, nellanza, trovano la salvezza. Una delle due, guarda un po’, ha qualcosa dell’adorata. Ildelle ...

