Una catena umana per la pace 'Stop alla guerra in Ucraina' (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche a Pisa la manifestazione dalla rete 'Europe for Peace' 'Serve subito una Conferenza come chiede Papa ... Leggi su lanazione (Di domenica 26 febbraio 2023) Anche a Pisa la manifestazione drete 'Europe for Peace' 'Serve subito una Conferenza come chiede Papa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : @PippoTurchese Ma integrali a casa tua... Uno stato non è mica una catena di sant'antonio. La storia che gli immigr… - Giancar41641668 : RT @fatina909: ?????????? Fiocco e questa è la sua vita da circa 21 mesi Legato a catena come lo vedete Non una carezza non una passeggiata… - PaolaBenv : RT @RetePaceDisarmo: Oggi pomeriggio a Firenze circa 2.500 persone si sono date appuntamento per rilanciare la richiesta di #Pace e per sos… - MarcCambr507 : RT @Dandrea8D: Putin è amato da milioni di persone ha cacciato i Rothchild Cabal Central Bank. Ha bandito gli OGM dalla loro catena di appr… - mpoggio3 : RT @Dandrea8D: Putin è amato da milioni di persone ha cacciato i Rothchild Cabal Central Bank. Ha bandito gli OGM dalla loro catena di appr… -