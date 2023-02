Una bellissima avventura (Di domenica 26 febbraio 2023) TagsDinamo AcademyFinisce l'avventura della Dinamo Academy alla Next Generation Cup, ma finisce con una bella vittoria ai danni di Trieste. Sassari era costretta a vincere di 12 punti per strappare la ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 26 febbraio 2023) TagsDinamo AcademyFinisce l'della Dinamo Academy alla Next Generation Cup, ma finisce con una bella vittoria ai danni di Trieste. Sassari era costretta a vincere di 12 punti per strappare la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PucciarelliLega : ???? Una bellissima notizia. Zia Caterina è stata premiata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella come Ero… - lucatelese : È morto Curzio Maltese. Uomo di passioni, grande penna, persona leale. Ha portato una brutta malattia con una bellissima dignitosa eleganza. - matteorenzi : Ho appena votato @GiusyVersace come segretaria d’Aula a Palazzo Madama. È una bravissima collega. E la sua storia è… - idirinho_93 : Mandata richiesta Instagram ad una bellissima twitterina Non vedo l’ora di scrivergli ogni mattina per sapere come… - emma15140291 : RT @merigio3: @LeonorO43665348 @loulougirl16 @ganahin_lourdes #TubaBüyüküstün una donna bellissima meravigliosa l'amiamo tantissimo ????????????? -