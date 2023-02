Un romanzo poetico sulle difficoltà del vivere assieme, tra etnie diverse e non solo (Di domenica 26 febbraio 2023) La buona condotta (Crocetti) è un romanzo poetico, “metaforico” Lo definisce così la sua autrice Elvira Muj?i?. Nata nel 1980 in Jugoslavia, in Italia dal 1994, scrittrice e traduttrice. Ma è altrettanto radicato nella storia, quella della piccola enclave serba in territorio kosovaro, in cui si svolge la vicenda. Si avvicinano le elezioni e un medico di etnia serba, Miroslav, decide di candidarsi a sindaco, con un programma di riconciliazione che sollecita l’appoggio della comunità albanese. Vince, ma si trova a dover affrontare l’arrivo di un antagonista, Nebojša, mandato da Belgrado. Il conflitto, prima temuto poi presente, attraversa La buona condotta dalla prima all’ultima pagina. La Storia che sta dietro al romanzo Il contesto di cui si nutre il conflitto messo in scena nella Buona condotta è la auto ... Leggi su iodonna (Di domenica 26 febbraio 2023) La buona condotta (Crocetti) è un, “metaforico” Lo definisce così la sua autrice Elvira Muj?i?. Nata nel 1980 in Jugoslavia, in Italia dal 1994, scrittrice e traduttrice. Ma è altrettanto radicato nella storia, quella della piccola enclave serba in territorio kosovaro, in cui si svolge la vicenda. Si avvicinano le elezioni e un medico di etnia serba, Miroslav, decide di candidarsi a sindaco, con un programma di riconciliazione che sollecita l’appoggio della comunità albanese. Vince, ma si trova a dover affrontare l’arrivo di un antagonista, Nebojša, mandato da Belgrado. Il conflitto, prima temuto poi presente, attraversa La buona condotta dalla prima all’ultima pagina. La Storia che sta dietro alIl contesto di cui si nutre il conflitto messo in scena nella Buona condotta è la auto ...

