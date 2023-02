Un posto al sole, anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023: il ritorno di Luca (Di domenica 26 febbraio 2023) Il ritorno di Luca a Palazzo Palladini catalizzerà l'attenzione nel corso della prossima settimana di programmazione di Un posto al sole. Stando alle anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo 2023, intanto, si avvicinerà il momento della sentenza di Lello Valsano e Niko e Viola saranno particolarmente tesi soprattutto perché avranno paura che il criminale, a causa della strategia del suo avvocato, non abbia la giusta sentenza. In seguito, Silvia dovrà fronteggiare la crisi economica del Caffè Vulcano che diventerà sempre più grave, al punto che la Graziani avrà una durissima discussione con Giancarlo, il quale si rivelerà inaspettatamente poco affidabile. Poco dopo, Giulia, dopo aver rivisto Luca si perderà nei ricordi del passato e ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 febbraio 2023) Ildia Palazzo Palladini catalizzerà l'attenzione nel corso della prossima settimana di programmazione di Unal. Stando alledal 27al 3, intanto, si avvicinerà il momento della sentenza di Lello Valsano e Niko e Viola saranno particolarmente tesi soprattutto perché avranno paura che il criminale, a causa della strategia del suo avvocato, non abbia la giusta sentenza. In seguito, Silvia dovrà fronteggiare la crisi economica del Caffè Vulcano che diventerà sempre più grave, al punto che la Graziani avrà una durissima discussione con Giancarlo, il quale si rivelerà inaspettatamente poco affidabile. Poco dopo, Giulia, dopo aver rivistosi perderà nei ricordi del passato e ...

