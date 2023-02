Un gol di Orsolini a 15 minuti dal novantesimo condanna la squadra di Inzaghi, che rimane a quota 47 in campionato (Di domenica 26 febbraio 2023) FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-047? Ammonito De Vrij per fallo su Ferguson: punizione dal limite per il Bologna battuta di Orsolini, palla di poco alta.45? Sinistro sballato di Orsolini dal limite dell’area. Due i minuti di recupero.42? Onana con i pugni respinge il tiro-cross di Cambiaso.40? Inter a un passo dal gol: bellissimo cross di Bastoni, Lautaro stacca alla grande di testa. Bellissima girata con il pallone che esce di poco alla destra di Skorupski, con il portiere del Bologna chiaramente battuto. Sempre 0-0.39? Prova a prendere campo l’Inter, ora più presente in avanti. Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, rasoterra tra le braccia di Skorupski.31? Inter pericolosa: Mkhitaryan recupera un pallone in avanti, lo scambia con Lautaro e poi conclude di sinistro. Palla fuori, buona occasione.25? Lukaku difende il pallone e lo serve a ... Leggi su seriea24 (Di domenica 26 febbraio 2023) FINISCE IL PRIMO TEMPO: 0-047? Ammonito De Vrij per fallo su Ferguson: punizione dal limite per il Bologna battuta di, palla di poco alta.45? Sinistro sballato didal limite dell’area. Due idi recupero.42? Onana con i pugni respinge il tiro-cross di Cambiaso.40? Inter a un passo dal gol: bellissimo cross di Bastoni, Lautaro stacca alla grande di testa. Bellissima girata con il pallone che esce di poco alla destra di Skorupski, con il portiere del Bologna chiaramente battuto. Sempre 0-0.39? Prova a prendere campo l’Inter, ora più presente in avanti. Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, rasoterra tra le braccia di Skorupski.31? Inter pericolosa: Mkhitaryan recupera un pallone in avanti, lo scambia con Lautaro e poi conclude di sinistro. Palla fuori, buona occasione.25? Lukaku difende il pallone e lo serve a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CB_Ignoranza : Dopo la sconfitta fatale dello scorso anno, l’Inter cade ancora a Bologna con un gol di un Orsolini in stato di gra… - pisto_gol : Il #Bologna infligge all’#Inter la 7^ sconfitta in campionato, 22 i gol subiti in trasferta: decide #Orsolini su un… - Gazzetta_it : Gol! Bologna - Inter 1-0, rete di Orsolini R. (BOL) - killhzo : RT @rabiotmachia: Leggo di un Inter sconfitta grazie a un gol di Riccardo Orsolini Un fenomeno del genere sarà sicuramente campano o tosca… - Giovann39862505 : RT @DanieleBibo: @Emanuel11866909 Mi dovrebbe solo ringraziare che l'ho fatto uscire dall'anonimato. Poi oggi è un giorno difficile per lui… -