Un fiore per Francesco Cecchin contro l'odio della sinistra. Domani il presidio a piazza Vescovio (ore 18) (Di domenica 26 febbraio 2023) Un fiore per Francesco Cecchin, militante del Fronte della Gioventù ucciso brutalmente a Roma nel 1979, durante gli anni di piombo, la cui targa commemorativa è stata nei giorni scorsi vandalizzata da un gruppo di estrema sinistra. Domani alle 18 a piazza Vescovio "ci raduneremo davanti alla stele di Francesco Cecchin, profanata dall'infamia della canaglia antifa, scatenata dai proclami e dagli allarmismi degli apprendisti stregoni, utili idioti della strategia della tensione – si legge in una nota degli organizzatori del presidio – Vogliamo ribadire con la sobria solennità di un raccolto omaggio floreale il nostro legame sacro e indissolubile con i ...

