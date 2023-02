“Un bacio…” GF Vip 7 | Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia | tutti notano il particolare VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di domenica 26 febbraio 2023) Al GF Vip 7sono sempre più vicini. In tanti hanno notato un’amicizia molto più intensa di quella che si sarebbe mai immaginato. Su carta, il giovane avrebbe chiuso con Antonella Fiordelisi he sembra essere certa di non avere ripensamenti. E infatti, di tutta risposta, l’ex volto di Forum sembra già essere finito tra le braccia di qualcun altra. In fondo il detto “chiodo schiaccia chiodo” sembra funzionare sempre bene edlo sa. Ma cosa è successo questa volta? Ieri sera i duee lasono stati pizzicatirannicchiati a parlare con il resto della combriccola e solo più attenti che per tutto il momento i due sono stati con le mani intrecciate e abbracciati. Tra l’altro, la loro vicinanza ...