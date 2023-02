Un altro domani, trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023: Julia sotto pressione (Di domenica 26 febbraio 2023) Ad Un altro domani, la situazione di Julia sarà sempre più complicata, come si evince dalle trame dal 27 febbraio al 3 marzo 2023. La donna, di recente, ha capito di non provare più gli stessi sentimenti per il compagno Sergio e ha deciso di lasciarlo, ma lui non l'ha presa affatto bene e l'ha sollecitata a restituirgli in tempi brevi tutti i soldi che le ha prestato per portare avanti la sua attività imprenditoriale. Cuevas sarà determinato a riottenere tutto il suo denaro nel giro di una settimana e Julia sarà disperata. La donna si confronterà con Olga e Maria, le quali proveranno ad aiutarla a trovare delle commesse per cercare di mettere insieme la cifra da restituire a Sergio. La cognata di Tirso, in particolare, si prodigherà per aiutare la ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 26 febbraio 2023) Ad Un, la situazione disarà sempre più complicata, come si evince dalledal 27al 3. La donna, di recente, ha capito di non provare più gli stessi sentimenti per il compagno Sergio e ha deciso di lasciarlo, ma lui non l'ha presa affatto bene e l'ha sollecitata a restituirgli in tempi brevi tutti i soldi che le ha prestato per portare avanti la sua attività imprenditoriale. Cuevas sarà determinato a riottenere tutto il suo denaro nel giro di una settimana esarà disperata. La donna si confronterà con Olga e Maria, le quali proveranno ad aiutarla a trovare delle commesse per cercare di mettere insieme la cifra da restituire a Sergio. La cognata di Tirso, in particolare, si prodigherà per aiutare la ...

