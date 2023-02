Ultimo ha deciso: non sarà mai più in gara al Festival di Sanremo (Di domenica 26 febbraio 2023) Un rapporto strano, a momenti tormentato, quello tra Ultimo e il Festival di Sanremo. Il cantautore, al secolo Nicolò Moriconi, ha preso parte alla kermesse per tre volte, due delle quali tra i big. Dopo l’esordio assoluto tra le nuove proposte nel 2018, l’anno dopo è arrivata la chiamata per il secondo Festival firmato Claudio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dora e la città perduta, da domani al cinema Mostra su Bacon e Freud a Roma Novità sul film di Rick Grimes: le parole di Kirkman Oroscopo di Paolo Fox per il week end e classifica: che ci diranno le stelle? Oroscopo settimanale dal 23 novembre 2020: Paolo Fox e la classifica Dove vedere Amici 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Finale 15 maggio ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Un rapporto strano, a momenti tormentato, quello trae ildi. Il cantautore, al secolo Nicolò Moriconi, ha preso parte alla kermesse per tre volte, due delle quali tra i big. Dopo l’esordio assoluto tra le nuove proposte nel 2018, l’anno dopo è arrivata la chiamata per il secondofirmato Claudio L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Dora e la città perduta, da domani al cinema Mostra su Bacon e Freud a Roma Novità sul film di Rick Grimes: le parole di Kirkman Oroscopo di Paolo Fox per il week end e classifica: che ci diranno le stelle? Oroscopo settimanale dal 23 novembre 2020: Paolo Fox e la classifica Dove vedere Amici 2022, streaming gratis LIVE OGGI e diretta tv Canale 5? Finale 15 maggio ...

