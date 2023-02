Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky: “9 anni fa aggressione Crimea, riprendendola avremo pace” (Di domenica 26 febbraio 2023) “Nove anni fa è iniziata l’aggressione russa in Crimea, riprendendo la Crimea ristabiliremo la pace”. E’ quanto scrive Volodymyr Zelensky su Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione della Crimea da parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’Ucraina in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) “Novefa è iniziata l’russa in, riprendendo laristabiliremo la”. E’ quanto scrive Volodymyrsu Twitter ricordando che in questi giorni nel 2014 si registrarono i fatti che portarono all’annessione dellada parte della Russia. “Questa è la nostra terra, il nostro popolo, la nostra storia: riporteremo la bandiera dell’in ogni angolo del Paese”, ha aggiunto il presidente ucraino. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

