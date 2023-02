Ultime Notizie – Terremoto, oggi scossa magnitudo 2.5 in provincia di Salerno (Di domenica 26 febbraio 2023) Una scossa di Terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrato oggi in provincia di Salerno, nella zona di Santomenna, alle ore 9.31. Il Terremoto, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto a una profondità di 10 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023) Unadidi2.5 è stata registratoindi, nella zona di Santomenna, alle ore 9.31. Il, localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma, è avvenuto a una profondità di 10 km. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

