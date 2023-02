Ultime Notizie Serie A: le ultime in casa Juve sul Caso stipendi, le parole di Inzaghi e il rientro in campo di Wijnaldum (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutte le ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Juve, sul Caso stipendi parla il presidente del collegio dei conti dei bianconeri Paolo Piccati, presidente del collegio dei conti della Juve, molto duro con la dura sul Caso stipendi: era all’oscuro di tutto. Bologna-Inter, le parole di Inzaghi nel prepartita Il tecnico dell’Inter ha parlato della sfida al Bologna, tra la stanchezza della squadra e la sconfitta della scorsa stagione. Roma, Wijnaldum dal primo minuto con la Cremonese? Dopo 10 mesi dall’infortunio Wijnaldum potrebbe partire dal primo minuto nella partita ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24, sulparla il presidente del collegio dei conti dei bianconeri Paolo Piccati, presidente del collegio dei conti della, molto duro con la dura sul: era all’oscuro di tutto. Bologna-Inter, ledinel prepartita Il tecnico dell’Inter ha parlato della sfida al Bologna, tra la stanchezza della squadra e la sconfitta della scorsa stagione. Roma,dal primo minuto con la Cremonese? Dopo 10 mesi dall’infortuniopotrebbe partire dal primo minuto nella partita ...

