Ultime Notizie – Roma, omicidio Valle Aurelia: figlio 16enne del fermato portato in comunità (Di domenica 26 febbraio 2023) Collocamento in comunità per il figlio minore del filippino fermato per l'omicidio di Michael Lee Pon, avvenuto la sera del 19 febbraio scorso a Roma nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria Valle Aurelia. Il 16enne è gravemente indiziato di aver commesso l'omicidio in concorso con suo padre. La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della Procura per i minori, è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

