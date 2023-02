Ultime Notizie Roma del 26-02-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di domenica 26 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno il tragico naufragio di migranti in apertura in provincia di Crotone si temono Oltre 100 morti non c’è ancora numero attendibile delle persone che erano a bordo del peschereccio partito 4 giorni fa dalla Turchia Secondo alcuni superstiti sarebbero stati 180 per altri molti di più almeno 250 al momento sono stati recuperati 80 persone vive sono stati trovati più di 45 cadaveri lungo il litorale di steccato alle vittime Molti bambini è stata sottoposta a Fermo dai Carabinieri della Guardia di Finanza la persona sulla quale erano in corso accertamenti perché sospettato di essere lo scafista si tratta di un cittadino turco tra i delitti sarebbe stato trovato anche il documento di un altro soggetto momento non è stato rintracciato ti potrebbe essere fuggito configurare gli scherzi o le ...