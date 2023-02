Ultime Notizie Roma del 26-02-2023 ore 08:10 (Di domenica 26 febbraio 2023) Romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il presidente americano biden ha liquidato ieri la proposta della Cina per una soluzione della guerra in Ucraina mentre Pechino TV a diventare un importante Crocevia sui destini del conflitto tra Mosca e chi è quella visita di stato della prossima settimana del presidente russo lukashenko Fedele alleato del Cremlino è quella del presidente francese Macron di inizio Aprile c’è Putin e piace come può essere un buon piano ha tagliato porto biden ad una domanda sul documento di 12 punti Promosso dal presidente che sollecita una soluzione politica e ritiro delle soluzioni e spronare tutti a sostenere Russia Ucraina nella ripresa del dialogo diretto il più rapidamente possibile mentre assicurato by dragone nella Russia gli Stati Uniti risponderebbero intanto l’esercito carina ha ... Leggi su romadailynews (Di domenica 26 febbraio 2023)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno il presidente americano biden ha liquidato ieri la proposta della Cina per una soluzione della guerra in Ucraina mentre Pechino TV a diventare un importante Crocevia sui destini del conflitto tra Mosca e chi è quella visita di stato della prossima settimana del presidente russo lukashenko Fedele alleato del Cremlino è quella del presidente francese Macron di inizio Aprile c’è Putin e piace come può essere un buon piano ha tagliato porto biden ad una domanda sul documento di 12 punti Promosso dal presidente che sollecita una soluzione politica e ritiro delle soluzioni e spronare tutti a sostenere Russia Ucraina nella ripresa del dialogo diretto il più rapidamente possibile mentre assicurato by dragone nella Russia gli Stati Uniti risponderebbero intanto l’esercito carina ha ...

