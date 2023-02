Ultime Notizie – Primarie Pd 2023, gazebo aperti: dem al voto in 5.500 seggi (Di domenica 26 febbraio 2023) Primarie Pd 2023 al via. Dalle 8 di questa mattina, e fino alle ore 20, sarà possibile votare nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia per scegliere il nuovo Segretario nazionale del Partito democratico. La sfida è tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. “I gazebo sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione”, scrive su Twitter il segretario uscente del Pd, Enrico Letta. CHI PUO VOTARE – Possano votare ai gazebo tutti i cittadini italiani, quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra Ue con regolare permesso di soggiorno. Ammesso il voto online, ma solo a condizione di aver effettuato la pre-registrazione entro il 18 ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di domenica 26 febbraio 2023)Pdal via. Dalle 8 di questa mattina, e fino alle ore 20, sarà possibile votare nei 5.500allestiti in tutta Italia per scegliere il nuovo Segretario nazionale del Partito democratico. La sfida è tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. “Isono. Buona tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione”, scrive su Twitter il segretario uscente del Pd, Enrico Letta. CHI PUO VOTARE – Possano votare aitutti i cittadini italiani, quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra Ue con regolare permesso di soggiorno. Ammesso ilonline, ma solo a condizione di aver effettuato la pre-registrazione entro il 18 ...

